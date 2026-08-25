«Я не зміг його дістати». Чісора назвав Усика найкращим у трьох категоріях і обрав Ф’юрі головним суперником

42-річний боксер назвав колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика найкращим у трьох категоріях: захист, робота ніг і боксерський IQ.

Варто зазначити, що Чісора назвав колишнього чемпіона світу Тайсона Ф’юрі найкращим суперником, з яким він зустрічався.

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«Джеб? Я намагаюся добре подумати, адже в мене було 50 боїв. Я справді хочу поміркувати. Швидко тут не вийде. Мушу обрати Тайсона. У нього хороший джеб».

Сила? Ділліан Вайт, тому що він мене нокаутував.

Захист? Я мушу обрати Усика, тому що не зміг до нього дістатися.

Робота ніг? Олександр Усик.

Швидкість? Ділліан, тому що він мене нокаутував.

Витривалість? Я мушу обрати Ділліана, адже той 12-раундовий бій, який ми провели в Манчестері, був неймовірним.

Боксерський IQ? Олександр Усик.

І нарешті, хто найкращий загалом? Переміг мене тричі — цей клятий Циганський король", — сказав Чісора.

Бій Усика та Чісори відбувся восени 2020 року. Це був лише другий поєдинок українця в суперважкій вазі, і він переміг у ньому одностайним рішенням суддів.

Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Одним із найімовірніших наступних суперників українця є Деонтей Вайлдер. Раніше Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри та пояснив, чому хоче провести бій з американцем.

Раніше Усик відновив тренування після тривалої перерви.