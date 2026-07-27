Український боксер середньої ваги Сергій Дерев’янченко (16‑7, 11 КО) зазнав поразки від американця Джаліла Хекетта (13‑1, 9 КО) на турнірі Zuffa Boxing 9, що відбувся у Madison Square Garden у Нью‑Йорку.

Дерев’янченко обережно розпочав бій, намагаючись контролювати центр рингу та працювати джебом на дальній дистанції. Його суперник зробив ставку на швидкість і контратаки, поступово нарощуючи темп.

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У другому раунді Хекетт почав частіше знаходити ціль своїми ударами. 40-річний українець відповів кількома влучними атаками, однак отримав серйозне розсічення, яке згодом стало однією з головних проблем у поєдинку.

Попри це, третій раунд залишився за Сергієм. Він зумів нав’язати силову боротьбу та кілька разів небезпечно влучив по американцю, змусивши того відступати.

Надалі 23-річний Хекетт повернув собі перевагу. Молодший боксер діяв значно мобільніше, регулярно змінював дистанцію та був точнішим у своїх комбінаціях, тоді як кров із розсічення дедалі більше заважала українцю.

Після десяти раундів усі троє суддів віддали перемогу американцеві одноголосним рішенням.

Для Дерев’янченка ця поразка стала сьомою в кар'єрі при 16 перемогах.

У липні 2025-го українець нокаутував американця Джеремі Рамоса.