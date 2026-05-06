«Ледар і нероба». Британський боксер жорстко проїхався по зірковому супернику перед боєм

Про це повідомляє The Ring.

«Я сказав йому прямо: «Ти не реалізував свій потенціал. Ти ледар і нероба».

Я бовкнув це на YouTube, а якийсь хлопець відкопав цей уривок і передав йому. Я подумав: «Ну що ж, тепер доведеться повторити це особисто».

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Він справді ледар і нероба. Він мав би бути набагато кращим бійцем, ніж є зараз. Він заявив, що може перемогти мене, виклавшись на 70 відсотків. Я відповів: «Гаразд, по руках. Тоді виходь готовим на 70 відсотків».

Я сподіваюся, що він вийде в ринг незібраним. Мені підходить будь-що, що дасть мені бодай якийсь додатковий шанс. До того ж у нього бувають дуже серйозні розсічення", — сказав Аллен.

Аллен визнає, що бій не буде простим, але вірить у свої сили.

Я налаштований серйозно. Я б не привозив бій у Донкастер, якби не вважав, що маю шанси на перемогу. Я не збираюся ганьбитися в «Донні» перед 10−15 тисячами своїх людей. Мені ж потім зустрічати їх усіх на вулицях, тож я не хочу бути присоромленим. Можливо, він і надто майстерний для мене, але я не думаю, що між нами така вже велика прірва в класі", — заявив боксер.

Поєдинок між Девідом Алленом та Філіпом Хрговичем відбудеться 16 травня в Донкастері (Англія).

Раніше Даніель Дюбуа висловився про трилогію з Олександром Усиком.