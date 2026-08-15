«Бій із Кличком — моя мрія»: ексчемпіон назвав легендарного українця, з яким хотів зустрітися в ринзі

15 серпня, 23:42
Віталій Кличко (Фото: Віталій Кличко / Facebook)

Віталій Кличко (Фото: Віталій Кличко / Facebook)

Колишній чемпіон світу Девід Хей розповів, з яким відомим боксером хотів би провести поєдинок у своїй кар'єрі.

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За словами британця, найбільше він шкодує, що так і не зустрівся з Віталієм Кличком.

Хей виступав на професійному ринзі з 2002 до 2018 року. У 2007-му він став чемпіоном у важкій вазі, перемігши Жан-Марка Мормека. Згодом британець здобув титул WBO, а у 2009 році перейшов у надважку вагу та переміг Миколу Валуєва.

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Після перемог над Одлі Харрісоном та Джоном Руїсом Хей зустрівся з Володимиром Кличком, якому програв одноголосним рішенням суддів у 2011 році.

Наприкінці кар'єри британця переслідували травми. Він двічі бився з Тоні Беллью у 2017 та 2018 роках, програвши обидва поєдинки технічним нокаутом.

Виступаючи на програмі Froch on Fighting, Хей зізнався, що хотів би зустрітися з Віталієм Кличком — братом Володимира.

«Мені дуже подобався стиль Віталія. Я бився з Володимиром, але він був дуже захисним. Віталій же йшов битися і давав би мені більше можливостей, адже сам хотів би відправити мене в нокаут. Володимир натомість прагнув перемогти за очками. Саме цей бій я завжди мріяв провести», — цитує Хея SecondsOut Boxing News.

Віталій Кличко був дворазовим чемпіоном світу. Він завершив кар'єру у 2012 році, здобувши загалом 15 перемог у боях за титул чемпіона світу.

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Раніше Девід Хей висловився про майбутнє Олександра Усика після його поєдинку проти Ріко Верховена.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Бокс Віталій Кличко Девід Хей

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