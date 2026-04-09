«Зможу його нокаутувати». Жертва Ф’юрі хоче провести бій проти потенційного суперника Усика

37-річний боксер, який протягом кар'єри програвав жертвам Усика — Тайсону Ф’юрі та Ентоні Джошуа, розповів, що вже багато років намагається організувати поєдинок проти «Бронзового бомбардувальника».

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«Думаю, у нього ще багато сил у запасі, але водночас — у боксі все часто вирішує таймінг. І я вважаю, що наш поєдинок був би дуже хорошим, тому що якщо він зараз проходить усі 12 раундів з Дереком у такому віці і з таким Дереком, який вже дуже-дуже «зношений», то я точно можу нокаутувати Вайлдера.

Я завжди вірив, що зможу його нокаутувати. Це єдиний хлопець, щодо якого я завжди був упевнений, що зможу це зробити. Я завжди в це вірив і досі вірю — і дуже хотів би отримати шанс це довести", — наводить слова Вайта Bad Left Hook.

Востаннє Вайт виходив у ринг у середині серпня 2025-го, коли програв нокаутом у першому раунді Мозесу Ітауме. Вайлдер 4 квітня поточного року в Лондоні переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів.

Зазначимо, що Усик довгий час говорив, що хоче провести бій з Вайлдером, але в підсумку він проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена.