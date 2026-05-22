Суворий батько й наркозалежна мати. Дитинство Ріко Верховена, який став легендою кікбоксингу й битиметься з Усиком

У суботу, 23 травня, чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе поєдинок проти Ріко Верховена .

Нідерландець є легендою кікбоксингу: він роками домінував у важкій вазі й понад 11 років утримував титул чемпіона GLORY.

Йому належать численні рекорди, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

Реклама

Однак за спиною безсумнівно видатного спортсмена стоїть терниста дорога до успіху.

Дитинство Верховена було важким. Його батько Йос — володар чорного пояса з карате, тому з дисципліною Ріко познайомився у дуже юних роках. Спорт, ймовірно, став для хлопця ліками від пережитого.

Батьки кікбоксера розлучились дуже рано — за деякими даними, ще до його народження. Ріко залишився з матір'ю, яка мала проблеми з алкоголем і наркотиками. До шести років хлопець зростав у пеклі.

«У моєї матері було багато проблем, особливо з алкоголем і наркотиками, через що вона не могла добре піклуватися про нас», — пригадує Ріко.

Мама Ріко Верховена / Фото: instagram.com/ricoverhoeven

Мама Верховена Жаклін Деурлоо майже не займалась вихованням дітей, а більшість часу проводила в барах. Її оточення було відповідним — любителі перехилити чарку.

«Іноді я грався надворі, а коли повертався в паб, то бачив усіх цих людей, що тусувалися навколо моєї матері», — сказав кікбоксер.

Згодом матір сказала Верховену переїздити до батька, що стало для хлопця справжнім ударом.

Складніше було його сестрі Надії — дитині Жасмін від першого чоловіка, яка на шість років була старша за Ріко. Їй довелось продовжувати жити в хаосі через відсутність альтернативи.

Мама Ріко Верховена / Фото: instagram.com/ricoverhoeven

Майбутній кікбоксер же переїхав до тата й іноді їздив до матері, яка часто не приходила додому вчасно, бо була в барі.

«Одного разу вона сказала: „Просто йди до свого батька“, що, звичайно, дуже боляче, але в такому віці ти не знаєш, що робити. З того моменту я ходив до неї лише раз на два тижні. У ці вихідні її часто не було, або вона казала, що буде вдома о певному часі, а потім її знову не було. Тоді я телефонував і казав: „Гей, хіба ти не мала бути вдома на вечерю?“, але вона була в пабі», — сказав кікбоксер.

Реклама:

У дорослому віці Верховен зміг пробачити матір. Вони підтримували зв’язок до її смерті у лютому 2026 року. Згодом спортсмен неодноразово говорив, що сприймав її залежність як хворобу, а не як злий намір.

З батьком дитинство Верховена стало стабільнішим, але водночас дуже дисциплінованим. Він одразу привів хлопця в зал на карате з елементами жорсткого кіокушину (удари голими кулаками по корпусу, удари в голову ногами). Вже у 7 років Ріко почав займатися кікбоксингом, а у 16 почав битися з дорослими чоловіками через свої габарити — тоді він важив 100 кілограмів.

Розваг у Ріко не було — його життя обмежувалось лише спортом та школою. Однак, ймовірно, саме цей період заклав фундамент, який згодом зробив його чемпіоном.

Верховен з батьком / Фото: facebook.com/RicoVerhoeven

Йос Верховен помер у 2017 році від хвороби Альцгеймера. Він ухвалив рішення припинити боротьбу з недугою та зробив евтаназію (припинення життя людини у швидкий та безболісний спосіб).

Згодом Ріко казав, що через суворість і дисципліну вони втратили багато часу як батько й син.

«Він був людиною з жорстким і суворим менталітетом. Таким він завжди був для себе — він займався карате на високому рівні, — але також і для інших. З того моменту, як я переїхав до нього, я почав тренуватися з ним, і це ставало дедалі серйознішим і фанатичнішим. Одного разу я зламав руку під час гри і повернувся додому з набряклою рукою. Він тоді сказав: «Це мине саме собою».

Звичайно, ми також робили багато цікавого: відпустки, разом ходили в кіно, каталися на мотоциклі, але він справді ускладнював мені життя. Наші стосунки стали напруженими з сімнадцяти чи вісімнадцяти років, коли я почав зустрічатися [з дівчиною]. Він бачив у цьому загрозу для спорту. Ми періодично спілкувалися роками, а помирилися лише за тиждень до його смерті", — сказав Верховен.

Реклама:

Раніше ми писали, хто такий Верховен, з яким битиметься Усик.