«Обходять стороною». Український ексчемпіон світу розповів, чому хулігани боялися з ним зв’язуватися

Боксер народився у Бортничах (Дарницький район Києва) та вів спортивний спосіб життя — грав у футбол і займався легкою атлетикою. У 12 років брат привів його на бокс, після чого він вирішив, що хоче назавжди залишитися у цій сфері.

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За свою кар'єру Нужненко був інтерконтинентальним та тимчасовим чемпіоном WBA, а згодом володів регулярним поясом. На профірингу Юрій провів 35 боїв, здобув 31 перемогу, зазнав трьох поразок, а один його бій завершився внічию.

У розмові з журналістом NV Нужненко розповів про перше враження від боксу, чи часто бився з хуліганами на вулиці та в які моменти хотів кинути тренування.

— Яким було ваше дитинство?

Можна сказати, щасливим. До 15 років — з батьками в Бортничах. Це раніше був Бориспільський район, зараз — Київ. Спортивний спосіб життя, любив і футбол. У нас приватний будинок, поруч і поле є, бігали, гралися. Рухливе життя. Не те, що зараз у дітей: вони все ж таки більше сидять за комп’ютерами і все інше. А в 12 років мене за прикладом старшого брата привели на бокс. І так і залишився в ньому по цей час. Тільки зараз — у ролі тренера.

— Часто в юності на вулиці билися з хуліганами?

Дуже рідко. Особливо коли вже почав займатися боксом. Люди відчувають, що вже не треба цього. Плюс психологічно ти стаєш більш урівноваженим, упевненим у собі. Коли люди не впевнені в собі, вони тебе обходять якоюсь стороною. Дуже-дуже рідко. З 1988-го по 2026-й рік, можна сказати, на пальцях рук і ніг можна перерахувати сутички, які були. Тому дуже мало. Плюс я дуже спокійна людина. Мене дуже важко вивести із себе.

— Розкажіть про перші враження від залу, від тренування.

Я потрапив до Іванченка Анатолія Даниловича. Уже покійний тренер. До речі, не так давно з’ясувалося, що це перший тренер Володимира Олексійовича Золотарьова. А Володимир Олексійович Золотарьов — це, можна сказати, перший тренер братів Кличків — Віталія та Володимира. З Володею ми займалися в один час в одного тренера — Поліщука Олександра Івановича. Це, до речі, мій тренер, заслужений тренер України, який виховав рекордну кількість чемпіонів. У його руках були такі боксери, як Володя Кличко, Сергій Дзиндзирук, я, Віктор Постол. Це було Броварське вище училище фізичної культури, а зараз — спортивний фаховий коледж. Так само дуже висока кваліфікація цього закладу, тому що з нього постійно хтось у призах на чемпіонатах України, тобто члени збірної України постійно присутні.

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— Одразу захопилися боксом тоді? Чи хотіли чимось іншим займатися?

Я до 12 років у школі займався легкою атлетикою: бігав, навіть намагався займатися метанням, штовханням ядра. Але як потрапив на бокс, то вже так захопився, що змінювати нічого не став. Мені це подобалося і подобається зараз.

— А рідні не відмовляли вас?

Бокс привив нам, в принципі, батько, він у дитинстві теж займався. Тому ми постійно вдома тренувалися, лапи були, рукавички він нам тримав. Мама, звичайно, трішки була проти, але трішки.

— Були моменти, коли хотіли кинути бокс?

Може, там пару разів було, коли після змагань — одні змагання, другі змагання — така втома накопичується. Буває, що прийдеш — ну, нічого не хочеться. Але відпочинеш — і тебе самого знову тягне, попри втому.

Зараз Юрій Нужненко викладає в університеті та тренує боксерів у Броварах.

Раніше ми писали, що Денис Берінчик програв чемпіонський бій у Лондоні.