Свинець у голові та концерт для Кличків: маловідомі факти про всесвітньо відомого промоутера Дона Кінга

Сьогодні, 20 серпня, Дону Кінгу — 95 років. Це найодіозніший промоутер в історії світового боксу. Людина, яка організувала легендарний Гуркіт у джунглях між Алі та Форманом , заробила сотні мільйонів доларів і зруйнувала кар'єри багатьох чемпіонів.

Шанувальники боксу впізнають Кінга за золотими ланцюжками, фірмовою зачіскою «електрошок», яскравим піджаком і прапорцями в руках. Ми зібрали цікаві факти з біографії знаменитого промоутера.

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Скажений пес

У 1950-х роках у рідному Клівленді Кінг був впливовим кримінальним авторитетом. Він керував незаконним гральним бізнесом. У поліцейських архівах тих років майбутній промоутер фігурував під прізвиськом «Скажений пес».

На його рахунку офіційно два вбивства. У 1954 році Дон застрелив Гілларі Брауна, який намагався пограбувати його підпільний гральний дім; суд визнав це самообороною. У 1966 році Кінг до смерті забив ногами Сема Гарретта — свого співробітника, який заборгував йому лише 600 доларів. За це Кінг відсидів майже 4 роки за статтею «ненавмисне вбивство».

Дон Кінг у 1954 році / Фото: clevelandpolicemuseum.org

Від Шекспіра до Макіавеллі

Роки у в’язниці Кінг провів із користю. Він влаштувався працювати в тюремну бібліотеку і, за власним зізнанням, прочитав тисячі книжок. Саме там Дон опанував праці класиків літератури, філософії та політології — від Макіавеллі до Шекспіра. Він вийшов із в’язниці людиною з феноменальним словниковим запасом.

Фірмова вертикальна зачіска Дона Кінга — це не результат використання лаку чи перука. Сам промоутер стверджував, що його зачіска — це «знак згори». За його словами, в ніч після звільнення з в’язниці його волосся саме стало дибки під час молитви, і відтоді він перестав його розчісувати. Насправді ж це жорстке африканське волосся, яке Кінг роками начісував вручну, щоб створити епатажний імідж.

Дон Кінг у 1982 році / Фото: Бернард Готфрид

Кинув Алі й Тайсона

Будучи учнем середньої школи, Дон Кінг узяв участь у популярному турнірі з аматорського боксу під назвою «Золоті рукавички». Однак він швидко зазнав поразки й полишив думки про спортивну кар'єру.

Про бокс він згадав після виходу з в’язниці й вирішив зайнятися організацією боксерських поєдинків.

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Кінг майстерно маніпулював боксерами. Перед історичним боєм «Трилер у Манілі» проти Джо Фрейзера промоутер переконав Алі підписати контракт, за яким частина гонорару виплачувалася векселями компаній Кінга. У підсумку, після своєї великої перемоги, Алі недорахувався понад 1 мільйона доларів, що «розчинилися» в кишенях його промоутера.

Майк Тайсон вважав Кінга другим батьком, але зрештою подав на нього до суду, вимагаючи 100 мільйонів доларів. З’ясувалося, що Кінг списував на Тайсона особисті витрати: купівлю авіаквитків для своєї родини, утримання офісів і навіть багатомільйонні податки. Тайсон казав: «Він продав би власну матір за долар. Він жадібний, лицемірний і безжальний».

Дон Кінг і Майк Тайсон / Фото: Douglas C. Pizac - KO Magazine April

Концерт для братів Кличків

У 1996 році Володимир Кличко здобув золото на Олімпіаді в Атланті. Після цього Володимир і Віталій Клички вирішили розпочати професійну кар'єру й стали головною метою для провідних світових промоутерів. Дон Кінг запросив братів до свого розкішного маєтку в Лас-Вегасі. Промоутер влаштував для українців грандіозне шоу, щоб змусити їх підписати кабальний контракт, однак Клички інтуїтивно відчули фальш.

Дон Кінг дізнався, що Віталій і Володимир люблять класичну музику. У розпал переговорів він ефектно сів за свій розкішний білий рояль, заграв надзвичайно складний твір і почав емоційно розповідати боксерам, які золоті гори на них чекають, якщо вони поставлять свої підписи.

Брати були глибоко вражені, аж поки Віталій не підійшов ближче до рояля. Він зазирнув усередину інструмента й побачив, що педалі та клавіші рухаються самі собою — Кінг просто ввімкнув вбудований автоматичний програвач і віртуозно імітував гру руками. Для братів це стало першим сигналом, що перед ними — великий ошуканець…

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У 2004 році Володимир Кличко сенсаційно програв Леймону Брюстеру, промоутером якого був Дон Кінг. Під час бою Кличко різко ослаб, а рівень цукру в його крові перевищував норму вчетверо. ФБР проводило масштабне розслідування справи про отруєння. Основною версією були махінації зі ставками з боку оточення Дона Кінга, однак слідству не вдалося довести його пряму провину.

Шріт у голові

У листопаді 2001 року приватний літак Кінга під час польоту потрапив у зону сильної турбулентності. Промоутер не був пристебнутий паском безпеки, через що його підкинуло вгору. Він із силою вдарився головою об стелю салону. Після приземлення Кінга доправили до лікарні в Лас-Вегасі для проведення комп’ютерної томографії мозку.

Вивчивши знімки КТ, лікарі були приголомшені: потилиця промоутера була буквально нашпигована дрібним шротом. Дон Кінг згадав, що це, ймовірно, наслідки перестрілки 1959 року. Лікарі вирішили не чіпати свинець, оскільки за кілька десятиліть він обріс тканинами, і його вилучення завдало б більше шкоди, ніж користі.

Кінг і Трамп

У 1980-х роках Дональд Трамп активно розвивав свою мережу готелів і казино в Атлантик-Сіті. Щоб залучити заможних гравців і зробити свої заклади центром світової уваги, Трампу були потрібні масштабні спортивні події. Дон Кінг, який був головним промоутером того часу, став ідеальним партнером. Разом вони організували десятки найгучніших боксерських поєдинків. Трамп сплачував Кінгу багатомільйонні внески за право проводити бої на своїх аренах, а Кінг привозив до казино Трампа головних зірок. Кульмінацією їхньої співпраці стало придбання прав на організацію боїв Майка Тайсона, промоутером якого був Кінг.

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Дональд Трамп, його батько Фред Трамп і Дон Кінг на прес-конференції в Атлантик-Сіті, грудень 1987 року / Фото: AP Photo / East News

Трамп завжди публічно захоплювався Кінгом, називаючи його «чудовим хлопцем» і «своїм феноменальним другом». Кінг, своєю чергою, активно підтримував Трампа на президентських виборах.

Патріотизм із розрахунком

Знаменитий образ Кінга — у піджаку, стилізованому під прапор США, і з маленькими американськими (і не лише) прапорцями в руках, якими він шалено розмахував перед камерами, — був результатом чіткого розрахунку. Кінг помітив, що оператори й режисери телетрансляцій завжди показують великим планом людей із патріотичною символікою. Розмахуючи прапорцями, він гарантував собі безкоштовний ефірний час на провідних телеканалах світу.

У 2010 році Донг Кінг приїжджав до України — був у Львові та Києві. І вже розмахував українськими прапорами.

Дон Кінг із чемпіоном світу Андрієм Котельником у Львові / Фото: boxingscene.com