«Велика перемога». Названо боксера, який заслужив на трилогію з Усиком

Колишній британський суперважковаговик Девід Прайс заявив, що володар титулу WBO в суперважкій вазі Даніель Дюбуа може провести третій бій із чемпіоном WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком.

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Прайс вважає, що Дюбуа є претендентом на поєдинок з українцем після своєї переконливої перемоги над Фабіо Вордлі.

«Чому б і ні. У надважкій вазі, якщо ти перебуваєш на певному рівні, тебе завжди відділяє одна перемога від великого бою. Це була велика перемога. Він ще й чемпіон світу.

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Усик нокаутував його в другому бою, але в першому він чинив йому гідний опір. У Усика немає суперників.

Якщо він заслужив ще один шанс, то чому б і ні. Якщо Усик битиметься з кікбоксером, якщо він знову вийде проти Ентоні Джошуа або Тайсона Ф’юрі, люди все одно дивитимуться ці бої. А особливо після великої перемоги Дюбуа в останньому поєдинку. Схоже, у нас закінчуються варіанти таких великих титульних боїв із гучними іменами", — наводить слова Прайса Seconds Out.

Нагадаємо, що Олександр перемагав Дюбуа у 2023-му році. Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO.

Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в англійському Манчестері. Даніель двічі побував у нокдауні - у першому та третьому раундах.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа і Вордлі можуть провести реванш. За словами промоутера Френка Воррена, у контракті є умова про те, що боксери можуть негайно вдруге вийти в ринг між собою.