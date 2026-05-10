«Його перевірять у лікарні». Вордлі наклали шви на ніс і під оком після бою з Дюбуа

Промоутер Френк Воррен прокоментував перемогу Деніеля Дюбуа (23−3, 22 КО) над Фабіо Вордлі (20−1-1, 19 КО) в бою за звання чемпіона світу WBO в надважкій вазі .

Воррен розповів, що Фабіо наклали шви після поєдинку, його також перевірять у лікарні.

«Я щойно заходив до Вордлі. Йому наклали шви на ніс і під оком, тож поговорити не вдалося — лікарі якраз займалися ним. Думаю, його ще також перевірять у лікарні».

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Промоутер вважає, що їхній дух дозволив їм видати видовищний виступ.

«Що принесло перемогу Деніелю Дюбуа? Його серце. Те, у чому всі сумнівалися. Саме це і стало вирішальним. І те ж саме стосується Фабіо — саме серце тримало його в бою. Те, що вони показали — це щось неймовірне», — наводить слова промоутера Pro Boxing Fans.

Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в англійському Манчестері. Даніель двічі побував у нокдауні - у першому та третьому раундах.

Ця поразка стала першою в кар'єрі для Фабіо. При цьому у Вордлі в професійному рекорді 20 перемог, з яких 19 були здобуті достроково, один бій завершився внічию. Дюбуа здобув 23 перемоги (22 КО) і зазнав трьох поразок.

Зазначимо, що Чісора емоційно прокоментував перемогу Дюбуа над Вордлі.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа і Вордлі можуть провести реванш. За словами промоутера Френка Воррена, у контракті є умова про те, що боксери можуть негайно вдруге вийти в ринг між собою.