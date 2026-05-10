«Це була війна». Перші слова Дюбуа після вражаючої перемоги над Вордлі в чемпіонському бою

Новоспечений чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі Даніель Дюбуа прокоментував свою перемогу в поєдинку проти Фабіо Вордлі .

Британець заявив, що йому потрібно було показати свій бокс, щоб стати переможцем.

«Це була війна. Ми пережили суворі моменти. Дякую тобі, Фабіо. Я знаю, що в мене є мужність, велика мужність. Я воїн. На початку поєдинку були просто легкі нокдауни. Мені потрібно було повернутися до свого боксу. Мені потрібно було повернутися в бій. Відновитися і повернутися ще жорсткіше. Я воїн».

Реклама

Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Даніель подякував Фабіо за поєдинок і сказав про плани на майбутнє.

«Почуваюся здорово. Дякую Фабіо за відмінний бій. Я вдячний його команді, але ми рухаємося далі. Дякую Богу, вся слава за цю перемогу — Йому.

Вордлі - стійкий хлопець, воїн. Дякую за чудовий бій, мужик. Для мене було честю розділити з тобою ринг. Я хочу вирости після цього бою, стати кращим і повернутися ще сильнішим як чинний чемпіон", — наводить слова Дюбуа The Guardian.

Нагадаємо, що цієї ночі Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в англійському Манчестері. Даніель двічі побував у нокдауні - у першому та третьому раундах.

Раніше повідомлялося, що британський суперважковаговик назвав найважчі бої в кар'єрі Усика.