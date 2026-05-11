У команді Дюбуа ухвалили рішення щодо трилогії з Усиком після перемоги над Вордлі

Стенлі Дюбуа, батько чемпіона WBO в надважкій вазі Даніеля Дюбуа, висловився про майбутнє сина після перемоги над Фабіо Вордлі .

Дюбуа-старший заявив, що британець не збирається проводити трилогію з чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком.

Стенлі зізнався, що хотів би бачити поєдинок Дюбуа з Мозесом Ітаумою.

Реклама

«Усик? Ні. Я хочу побачити його бій із цим гігантом (про Мозеса Ітаума — прим.).

Бій із Вордлі? Блискуче. Абсолютно блискуче. Сьогодні він показав, на що здатний, і виправдав очікування", — наводить слова Стенлі Boxing News 24/7.

Нагадаємо, що Олександр перемагав Дюбуа у 2023-му році. Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO.

Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в англійському Манчестері. Даніель двічі побував у нокдауні - у першому та третьому раундах.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа і Вордлі можуть провести реванш. За словами промоутера Френка Воррена, у контракті є умова про те, що боксери можуть негайно вдруге вийти в ринг між собою.