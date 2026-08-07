Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі, найімовірніше, проведуть реванш за титул WBO у надважкій вазі вже в жовтні.

Робочою датою другого бою наразі є 17 жовтня, повідомляє The Ring.

Очікується, що поєдинок знову прийме арена Co-op Live у Манчестері.

Офіційно оголосити дату та місце проведення бою можуть найближчими днями.

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Водночас промоутер Френк Воррен зазначив, що організаторам ще належить остаточно визначитися з місцем проведення.

«Це буде в жовтні. Нам просто потрібно визначитися з місцем проведення. Ми зараз працюємо над цим. Розглядаємо кілька варіантів», — сказав Воррен.

Перший бій боксерів відбувся 9 травня в Манчестері. Дюбуа здобув перемогу технічним нокаутом у 11-му раунді та завоював пояс WBO.

Бій став одним із найжорсткіших поєдинків 2026 року. Вордлі двічі відправляв Дюбуа в нокдаун уже в перших трьох раундах, але Даніель світу зумів переломити хід зустрічі та в 11-му раунді зупинив суперника. Вордлі зазнав серйозних травм у районі носа та правого ока.

Ця поразка стала першою в кар'єрі для Вордлі. При цьому у Фабіо 20 перемог, з яких 19 були здобуті достроково, один бій завершився внічию. Дюбуа здобув 23 перемоги (22 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Після бою Вордлі активував опцію реваншу з Дюбуа.

Раніше Усик прокоментував перемогу Дюбуа над Вордлі за пояс WBO, назвавши його «вуличною бійкою».