«Повинен ризикнути». Промоутер передбачив, хто стане наступним суперником Дюбуа після перемоги над Вордлі

Британський промоутер вважає, що його співвітчизнику потрібно провести другий бій із Дюбуа, якщо дозволить здоров’я.

«Вордлі доведеться активувати пункт про реванш. На жаль, я був у такій ситуації раніше, коли Ентоні Джошуа достроково програв Енді Руїсу. Усі говорили: «Тобі не можна цього робити, його впевненість похитнеться, йому потрібен проміжний бій». Але в тебе є тільки одна можливість активувати пункт про реванш, або ж ти її проґавиш.

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Так що у Фабіо Вордлі зараз є шанс прямо вийти на титульний бій у надважкій вазі. Не зрозумійте мене неправильно, це був дуже важкий бій у фізичному плані, і я вважаю, що це буде дуже небезпечний реванш. Але Фабіо може перемогти в ньому. Він здатний на це.

Я вважаю Вордлі андердогом, але він може виграти цей бій. Він може завоювати чемпіонський титул, і якщо в нього все гаразд зі здоров’ям, то я думаю, що Вордлі повинен ризикнути. Я не сумніваюся, що вони скористаються пунктом про реванш", — наводить слова Гірна Boxing News.

Нагадаємо, що кілька днів тому Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в англійському Манчестері.

Раніше в команді Дюбуа ухвалили рішення з приводу трилогії з Усиком після перемоги над Вордлі.