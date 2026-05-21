«Вулична бійка, проблема для мозку». Усик уперше прокоментував перемогу Дюбуа над Вордлі за пояс WBO

Володар поясів WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) висловився щодо перемоги чемпіона WBO в суперважкій вазі Даніеля Дюбуа (23−3, 22 КО) в бою проти екс-чемпіона Фабіо Вордлі (20−1-1, 19 КО).

Український боксер розповів, що дивився поєдинок. Усик залишився незадоволеним тим, що Вордлі не використовував джеб.

«Я дивився бій Фабіо Вордлі проти Даніеля Дюбуа. Це була вулична бійка. Вітаю, Дюбуа. Добре. Відмінна робота. Чемпіон світу, новий чемпіон світу — добре. Але, Фабіо, де джеб? Де він? Слухай, джеба майже не було. Може, один раз. Тільки правий удар. Тільки правий. Тільки правий. Гей, брате, так не працює.

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Дуууже міцне підборіддя. Але я думаю, це була вулична бійка. Це проблема для мозку і здоров’я обох хлопців", — наводить слова Олександра DAZN Boxing.

Даніель переміг Фабіо технічним нокаутом в 11-му раунді, двічі побувавши в нокдауні - в першому і третьому раундах.

Повідомлялося, що Вордлі офіційно активував опцію реваншу з Дюбуа.

23 травня в Гізі Олександр Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме титул WBC. Раніше ми писали, хто в Україні покаже бій Усик — Верховен.

Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця.

Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій із Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.