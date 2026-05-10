Дюбуа отримав ляпас від тренера під час бою з Вордлі — відео

Даніель Дюбуа з командою після перемоги над Фабіо Вордлі (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

У ніч на 10 травня в Манчестері відбувся вечір боксу, де головним став поєдинок за звання чемпіона світу за версією WBO в надважкій вазі між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа.

Переможцем бою став Даніель Дюбуа, який на старті бою двічі опинився в нокдауні, проте потім зумів перемогти технічним нокаутом.

Дон Чарльз, тренер Дюбуа, під час поєдинку дав британцеві ляпаса. За словами Даніеля, це було потрібно йому.

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«Так, мені це було потрібно, щоб трохи прийти до тями, залишатися в реальності.

Це було не випадкове падіння — потрібно було копнути глибше. Як боєць, ти повинен йти до кінця, зануритися в цей темний стан і вийти з нього переможцем", — наводить слова Дюбуа Fight Hub TV.

Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в англійському Манчестері. Даніель двічі побував у нокдауні - у першому та третьому раундах.

Ця поразка стала першою в кар'єрі для Фабіо. При цьому у Вордлі в професійному рекорді 20 перемог, з яких 19 були здобуті достроково, один бій завершився внічию. Дюбуа здобув 23 перемоги (22 КО) і зазнав трьох поразок.

Зазначимо, що Чісора емоційно прокоментував перемогу Дюбуа над Вордлі.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа і Вордлі можуть провести реванш. За словами промоутера Френка Воррена, у контракті є умова про те, що боксери можуть негайно вдруге вийти в ринг між собою.