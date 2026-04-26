Джаррелл Міллер став претендентом на титул Усика, завдавши кубинцю першої поразки в кар'єрі

Поєдинок відбувся у Лас-Вегасі (США) та пройшов усю дистанцію — 10 раундів. Доля бою вирішилась рішенням суддів, які одноголосно віддали перемогу 37-річному Міллеру — 117:111, 117:111 та 115:113. Перо вперше в кар'єрі зазнав поразки.

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Цікаво, що завдяки цьому тріумфу Джаррелл став першим претендентом на титул WBA у надважкій вазі. Поясом чемпіона світу в дивізіоні володіє український боксер Олександр Усик (24−0, 15 КО)

Зазначимо, що на профі-рингу Міллер провів 31 поєдинок і здобув 28 перемог (22 нокаутом), одного разу програв, а ще два його бої завершились внічию.

Нагадаємо, що Усик проведе наступний бій 23 травня в Гізі (Єгипет) проти кікбоксера Ріко Верховена.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Раніше ми писали, що експерт назвав цікавого суперника для Усика.