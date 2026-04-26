«Немає можливості втекти та сховатися». Претендент на титул Усика назвав слабкі сторони українця

Це стало можливо після його перемоги над кубинцем Леньєром Перо. Після бою у американця запитали думку про українського чемпіона. Міллер ж заявив, що в Усика немає шаленої сили ударів, і є проблема з бійцями, які б’ють по корпусу, повідомляє Fight Hub TV.

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«Слухай, Усик чудовий боєць. Але коли зустрічаєш такого як я, немає можливості втекти та сховатися. У нього немає шаленої сили ударів, і є проблема з хлопцями, які б’ють по корпусу та завдають багато ударів. Тож такий виступ — це лише невеликий проблиск того, що я можу зробити. Головне — повернутися до теорії, просто попрацювати та бути готовим до будь-чого», — сказав Міллер.

Зазначимо, що на профі-рингу Міллер провів 31 поєдинок і здобув 28 перемог (22 нокаутом), одного разу програв, а ще два його бої завершились внічию.

Нагадаємо, що Усик проведе наступний бій 23 травня в Гізі (Єгипет) проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Раніше ми писали, що Усик отримав визнання від легендарного боксера перед боєм із Верховеном.