«Досить швидко мене вб'є». Блогер заявив про готовність Усика провести бій за правилами ММА

Джейк Пол (12−2, 7 KO) підтвердив, що збирається побитися з чемпіоном WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (24−0, 15 КО).

Боксер і відеоблогер розповів, що планує провести бій з українцем за правилами ММА.

«Поки що жодної дати, але це точно в наших планах. Він дійсно цього хоче, його команда дійсно цього хоче. Тож подивимося, що станеться в найближчі, ну, скажімо, 24 місяці. Але, думаю, це буде дуже цікаво».

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Пол заявив, що не збирається обмінюватися ударами з Усиком, адже українець легко переможе його.

«Напевно, Усик досить швидко мене вб'є. Просто підніме і… (сміється — прим.) Я навіть не знаю. Він — найбільший боксер цього покоління.

Моїм єдиним шансом було б спробувати провести тейкдаун і змусити його здатися, тому що я точно не збираюся стояти і обмінюватися або отримувати від нього удари.

Але я готовий до виклику. Для мене такі речі - це весело, і я готовий битися з ким завгодно, коли завгодно, де завгодно", — сказав Пол для Complex News.

Усик востаннє боксував у липні 2025 року: нокаутував британця Даніеля Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. 23 травня українець проведе поєдинок у Єгипті проти кікбоксера Ріко Верховена.