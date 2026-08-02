«Вдаритися пальцем ноги болючіше». Джейк Пол здивував заявою про нокаут Джошуа

Боксер і відеоблогер Джейк Пол поділився спогадами про поєдинок проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа.

Американець зізнався, що нокаутувальний удар британця не був для нього болісним.

«Біль — тимчасовий. Спадщина — вічна. Чесно кажучи, той удар навіть не болів. Присягаюся всім, брате. Зовсім не боляче. Я просто подумав: «Ого, це був хороший удар».

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У житті є речі, що завдають набагато сильнішого болю. Коли вдаряєшся пальцем ноги — це, чесно кажучи, болить значно сильніше, ніж удар від Ентоні Джошуа. Я отримую від цього задоволення. Я боєць у душі", — наводить слова Пола The Pivot Podcast.

Нагадаємо, що в грудні минулого року Ентоні Джошуа нокаутував Джейка в шостому раунді, перед цим тричі відправивши його в нокдаун. Пол отримав перелом щелепи, на якій провели дві операції.

Наприкінці минулого тижня Джошуа та Ф’юрі провели підготовчі поєдинки перед очним протистоянням. Джошуа в другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу, а Ф’юрі переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.

Повідомлялося, що Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.