«Вдаритися пальцем ноги болючіше». Джейк Пол здивував заявою про нокаут Джошуа
Джейк Пол програв нокаутом Ентоні Джошуа (Фото: REUTERS/Marco Bello)
Боксер і відеоблогер Джейк Пол поділився спогадами про поєдинок проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа.
Американець зізнався, що нокаутувальний удар британця не був для нього болісним.
«Біль — тимчасовий. Спадщина — вічна. Чесно кажучи, той удар навіть не болів. Присягаюся всім, брате. Зовсім не боляче. Я просто подумав: «Ого, це був хороший удар».
У житті є речі, що завдають набагато сильнішого болю. Коли вдаряєшся пальцем ноги — це, чесно кажучи, болить значно сильніше, ніж удар від Ентоні Джошуа. Я отримую від цього задоволення. Я боєць у душі", — наводить слова Пола The Pivot Podcast.
Нагадаємо, що в грудні минулого року Ентоні Джошуа нокаутував Джейка в шостому раунді, перед цим тричі відправивши його в нокдаун. Пол отримав перелом щелепи, на якій провели дві операції.
Наприкінці минулого тижня Джошуа та Ф’юрі провели підготовчі поєдинки перед очним протистоянням. Джошуа в другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу, а Ф’юрі переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.
Повідомлялося, що Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.