«Я нокаутую його дупу». Легендарний боксер хоче побитися з Володимиром Кличком на голих кулаках

58-річний Тоні заявив, що хоче битися з Кличком на голих кулаках або за правилами боксу.

«Я став би чемпіоном світу з боїв на голих кулаках. Коли я б’юся, я налаштований на перемогу.

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Влаштуйте мені бій із Кличком на голих кулаках. Я б нокаутував його дупу так само, як зробив би це на боксерському рингу. Мені байдуже — голі кулаки чи бокс. Нехай обирає що завгодно", — наводить слова Тоні Boxing News.

Зазначимо, що Джеймс Тоні був чемпіоном світу в таких вагових категоріях: середній (IBF), другій середній (IBF) та першій важкій (IBF).

Якщо Кличко повернеться в бокс і здобуде пояс, то стане найстаршим чемпіоном світу. Наразі цей рекорд належить легендарному Джорджу Форману, який переміг Майкла Мурера у 1994 році у віці 45 років.

Кличко втратив чемпіонські пояси після поразки від Тайсона Ф’юрі у 2015 році. Свій останній бій українець провів у 2017 році, поступившись Ентоні Джошуа.

Кличко був чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBO (2000−2003, 2008−2015), IBF (2006−2015) та WBA (2011−2015).

Повідомлялося, що Володимир висловився щодо можливого відновлення професійної кар'єри.