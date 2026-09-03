«Я нокаутую його дупу». Легендарний боксер хоче побитися з Володимиром Кличком на голих кулаках
Володимир Кличко (Фото: instagram.com/klitschko)
Колишній чемпіон світу Джеймс Тоні висловив бажання провести бій проти екс-лідера надважкої ваги Володимира Кличка.
58-річний Тоні заявив, що хоче битися з Кличком на голих кулаках або за правилами боксу.
«Я став би чемпіоном світу з боїв на голих кулаках. Коли я б’юся, я налаштований на перемогу.
Влаштуйте мені бій із Кличком на голих кулаках. Я б нокаутував його дупу так само, як зробив би це на боксерському рингу. Мені байдуже — голі кулаки чи бокс. Нехай обирає що завгодно", — наводить слова Тоні Boxing News.
Зазначимо, що Джеймс Тоні був чемпіоном світу в таких вагових категоріях: середній (IBF), другій середній (IBF) та першій важкій (IBF).
Якщо Кличко повернеться в бокс і здобуде пояс, то стане найстаршим чемпіоном світу. Наразі цей рекорд належить легендарному Джорджу Форману, який переміг Майкла Мурера у 1994 році у віці 45 років.
Кличко втратив чемпіонські пояси після поразки від Тайсона Ф’юрі у 2015 році. Свій останній бій українець провів у 2017 році, поступившись Ентоні Джошуа.
Кличко був чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBO (2000−2003, 2008−2015), IBF (2006−2015) та WBA (2011−2015).
Повідомлялося, що Володимир висловився щодо можливого відновлення професійної кар'єри.