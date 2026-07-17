«Світ знає, що сталося б». Легенда UFC зробив гучну заяву про можливий бій з Усиком

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Джон Джонс заявив, що не має наміру проводити боксерський поєдинок проти Олександра Усика.

Легендарний боєць заявив, що не вийде на боксерський ринг проти українця, проте натякнув, що розглянув би варіант із поєдинком за правилами ММА.

«Ні, мені це нецікаво. Зовсім. Я відмовлюся. Усик — це Усик. Він один із найвидатніших суперважковаговиків в історії боксу. Я також знаю, що він займається боротьбою і що вона вже багато років є важливою частиною його тренувань. Можливо, саме тому Усик так домінує в клінчах. Я хотів би перевірити його загальні бійцівські навички. Я б надав йому таку можливість. Але давати йому перевагу, використовуючи лише руки, — це не моя стихія.

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Серед усіх боксерів-суперважковаговиків я бачу в Усика найбільший потенціал; він зробив би бій конкурентним. Але я не боксер і не вважаю Усика справді досконалим бійцем. Гадаю, світ знає, що сталося б, якби нас замкнули в одній кімнаті. На цьому я просто поставлю крапку. Він має поважати мене в клітці так само, як я поважаю його на рингу", — сказав Джонс в інтерв'ю The Ring.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

У команді Усика розкрили причину відмови від чемпіонських титулів. Сергій Лапін, директор команди Усика, заявив, що Олександр хоче сам визначити завершення своєї кар'єри, а не проводити обов'язкові захисти титулів.

Усик заявив, що не завершує кар'єру і готується щонайменше до одного великого поєдинку.