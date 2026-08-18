«Ганьба кожному, хто до цього причетний». Промоутер розкритикував ідею провести бій Джошуа — Ф’юрі у США
Джошуа та Ф’юрі можуть побитися у листопаді 2026 року (Фото: Punch Newspapers)
Промоутер Бен Шалом вважає, що проведення поєдинку між британцями Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі у США стане серйозною помилкою.
Про це повідомляє talkSPORT.
Шалом виступив категорично проти перенесення бою за океан. Він наголосив, що Джошуа та Ф’юрі є одними з найвідоміших британських боксерів останніх років, тому такий поєдинок має відбутися саме на їх батьківщині.
«Якщо цього не станеться у Великій Британії, ганьба кожному, хто до цього причетний», — сказав промоутер.
Промоутер також розкритикував підхід, за якого великі спортивні події проводять там, де за них пропонують найбільші гроші.
«Ми не повинні продавати це тому, хто запропонує найбільше. Я просто хвилююся через небезпечний прецедент, який це створює», — додав Шалом.
Очікується, що бій двох колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі відбудеться в листопаді. Наразі одним із головних питань залишається місце проведення бою. За попередньою інформацією, фаворитом на його прийняття є Madison Square Garden у Нью-Йорку.
Раніше промоутер Воррен заявив, що проведення бою за межами Великої Британії може розчарувати місцевих фанатів.
Колишній чемпіон Карл Фроч також розкритикував ідею провести бій у США, а не у Великій Британії.
Едді Хірн, промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа, розповів, що може скасувати поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, якщо бій проведуть у США, а не у Великій Британії.
Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.