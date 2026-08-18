Джошуа та Ф’юрі можуть побитися у листопаді 2026 року (Фото: Punch Newspapers)

Промоутер Бен Шалом вважає, що проведення поєдинку між британцями Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі у США стане серйозною помилкою.

Про це повідомляє talkSPORT.

Шалом виступив категорично проти перенесення бою за океан. Він наголосив, що Джошуа та Ф’юрі є одними з найвідоміших британських боксерів останніх років, тому такий поєдинок має відбутися саме на їх батьківщині.

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«Якщо цього не станеться у Великій Британії, ганьба кожному, хто до цього причетний», — сказав промоутер.

Промоутер також розкритикував підхід, за якого великі спортивні події проводять там, де за них пропонують найбільші гроші.

«Ми не повинні продавати це тому, хто запропонує найбільше. Я просто хвилююся через небезпечний прецедент, який це створює», — додав Шалом.

Очікується, що бій двох колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі відбудеться в листопаді. Наразі одним із головних питань залишається місце проведення бою. За попередньою інформацією, фаворитом на його прийняття є Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Раніше промоутер Воррен заявив, що проведення бою за межами Великої Британії може розчарувати місцевих фанатів.

Колишній чемпіон Карл Фроч також розкритикував ідею провести бій у США, а не у Великій Британії.

Едді Хірн, промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа, розповів, що може скасувати поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, якщо бій проведуть у США, а не у Великій Британії.

Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.