Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився думкою з приводу поєдинку між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф’юрі.

Український боксер вважає, що перемогу у британському протистоянні здобуде Джошуа.

«Не можу знайти причин, чому цей бій може не відбутися, вони два британці, вони сто відсотків зберуть стадіон та зроблять багато грошей.

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Хто переможе? Коли Фʼюрі був чемпіоном, ще до його поразок Олександру Усику, я б сказав, що сто відсотків Фʼюрі. Зараз я не можу сказати, що він вразив в своєму останньому двобої проти Махмудова, і Джошуа в той самий час в останніх боях не дуже вражає, але чомусь мені здається, що Джошуа наразі більш голодний. Насправді, дуже важко визначитись із переможцем цього бою, але чомусь я схиляюся на бік Джошуа", — цитує Гвоздика Luckypunch.

Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025-го, перемігши Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Наступний поєдинок Ентоні проведе проти албанського нокаутера Крістіана Пренгі 25 липня в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, що 11 квітня Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні.

Повідомлялося, що Джошуа і Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.