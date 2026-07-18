Олександр Усик поділився прогнозом на бій між ексчемпіонами у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі порівняв стилі британських боксерів.

«Це дуже різні бої, адже Ентоні — класичний боксер, а «Жадібне пузо» — вуличний боєць. «Жадібне пузо» — це мій друг Тайсон Ф’юрі. Я дуже поважаю цього хлопця.

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Справжній вуличний боєць. Це не класичний боксер. Не знаєш, чого від нього очікувати. Кожен раунд — непередбачуваний. Але моя підготовка до першого бою з Тайсоном Ф’юрі, до другого бою — це тривалий процес. Я ізолювався в будинку — там була лише моя команда. Я пропустив народження доньки".

Усик згадав, як готувався до боїв із Ф’юрі.

«Я тренувався два з половиною роки. Я почав тренуватися перед першим боєм із Тайсоном Ф’юрі у грудні 2023 року. Це був початок мого тренувального табору. Але до бою з Тайсоном Ф’юрі я готувався до поєдинку з Ей Джеєм. Я казав, що боксуватиму з Ей Джеєм і Тайсоном Ф’юрі».

Олександр заявив, що переможцем поєдинку стане Джошуа.

«Хто ж переможе? Ентоні Джошуа», — сказав Усик для FightHype.

Нагадаємо, що Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа офіційно підписали контракт на проведення бою. Перед цим вони проведуть проміжні поєдинки: Ентоні — проти Крістіана Пренги, Тайсон — проти Маріуша Ваха.