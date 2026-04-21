Нагадав про обіцянку. Джошуа отримав виклик від росіянина, якого переміг Ф’юрі
Ентоні Джошуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Російський надважковаговик Арсланбек Махмудов, який тепер представляє Канаду, звернувся до колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа із пропозицією провести поєдинок.
Про це повідомляє Ring Magazine.
За словами Махмудова, він розраховує на виконання обіцянки, яку раніше отримав від британця.
«Гей, Джошуа, як справи, друже? Я чув, що ти шукаєш можливість провести бій у листопаді в Ер-Ріяді.
Сподіваюся, ти не забув слово, яке дав мені. Слово чоловіка.
Я чекаю на тебе, бро. Чекаю на тебе. Дай знати", — сказав Махмудов.
Свій попередній поєдинок росіянин провів нещодавно в Лондоні, де поступився одностайним рішенням суддів Тайсону Фʼюрі.
Повідомлялося, що після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Джошуа відмовився виходити на ринг.
У команді Ентоні розкрили правду, чому не прийняли виклик від Ф’юрі. За словами промоутера Едді Гірна, Джошуа не став погоджуватися на бій, адже не були підписані контракти.
Ф’юрі заявив, що готовий піти з боксу, якщо наступним його суперником не стане Ентоні Джошуа.
Перед цим промоутер Калле Зауерланд заявив, що поєдинок між Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа відбудеться восени в Дубліні, однак цю інформацію спростував його колега Едді Гірн.
Раніше повідомлялося, що ексчемпіон світу Карл Фроч назвав Ф’юрі фаворитом у можливому бою з Джошуа, тоді як колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс-молодший навпаки ставить на Ентоні.