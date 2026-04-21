Нагадав про обіцянку. Джошуа отримав виклик від росіянина, якого переміг Ф’юрі

Російський надважковаговик Арсланбек Махмудов, який тепер представляє Канаду, звернувся до колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа із пропозицією провести поєдинок.

Про це повідомляє Ring Magazine.

За словами Махмудова, він розраховує на виконання обіцянки, яку раніше отримав від британця.

«Гей, Джошуа, як справи, друже? Я чув, що ти шукаєш можливість провести бій у листопаді в Ер-Ріяді.

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Сподіваюся, ти не забув слово, яке дав мені. Слово чоловіка.

Я чекаю на тебе, бро. Чекаю на тебе. Дай знати", — сказав Махмудов.

Свій попередній поєдинок росіянин провів нещодавно в Лондоні, де поступився одностайним рішенням суддів Тайсону Фʼюрі.