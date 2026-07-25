«Вже пройшов свій пік». Промоутер Джошуа оцінив форму Ф’юрі після бою з Вахом
Ф’юрі переміг Ваха технічним нокаутом (Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha)
Промоутер колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа Едді Хірн оцінив нинішній стан Тайсона Ф’юрі після його дострокової перемоги над польським ветераном Маріушем Вахом.
На думку Гірна, Циганський король уже не демонструє тієї швидкості як у свої найкращі роки кар'єри, повідомляє iFL TV.
«Я думаю, що Ф’юрі уже пройшов свій пік. Можливо, це звучить занадто жорстко, але якщо порівнювати з тим, яким він був раніше, то так і є.
Я дивлюся бій проти Арсланбека Махмудова, потім цей поєдинок. Таймінг, швидкість роботи ніг — мені здається, у нього цього вже немає", — сказав Гірн.
Промоутер переконаний, що Джошуа здатен перемогти Ф’юрі, однак спершу його підопічний має довести свою форму в найближчому поєдинку проти Пренги.
«Я завжди вважав, що Ей Джей нокаутує його. Я в цьому переконаний на всі сто відсотків. Але спочатку ми самі повинні це довести.
Ей Джей програв нокаутом Даніелю Дюбуа, потім повернувся і побився з Джейком Полом. І все. Хто може сказати, що Ей Джей зараз той самий боєць, яким був раніше? Я вважаю, що так, але це ще потрібно показати.
Думаю, Ф’юрі завжди піднімає свій рівень, коли виходить проти топових опонентів. За свою кар'єру він робив це багато разів і не раз доводив, що я помилявся, коли думав, що він програє.
Але якщо Ей Джей виглядатиме так, як я сподіваюся, то в потенційному бою з Ф’юрі саме він буде явним фаворитом", — додав Гірн.
25 липня Джошуа проведе бій проти албанця Крістіан Пренги.
24 липня у Таїланді Ф’юрі переміг Ваха технічним нокаутом — 46-річний поляк відмовився виходити на 8-й раунд.
У 2024 році Ф’юрі двічі програв Олександру Усику, після чого оголосив про завершення кар'єри.
На початку 2026 року Ф’юрі відновив кар'єру, а у квітні переміг росіянина Арсланбека Махмудова. Після цього Ф’юрі підписав контракт на бій із Джошуа, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.
Промоутер Едді Гірн заявив, що бій, найімовірніше, відбудеться у листопаді у Великій Британії.
Раніше Олександр Усик назвав переможця бою Ф’юрі та Джошуа.
Також Усик назвав Тайсона Ф’юрі та Деонтея Вайлдера як можливих останніх суперників на професійному рівні.