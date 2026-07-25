«Вже пройшов свій пік». Промоутер Джошуа оцінив форму Ф’юрі після бою з Вахом

Промоутер колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа Едді Хірн оцінив нинішній стан Тайсона Ф’юрі після його дострокової перемоги над польським ветераном Маріушем Вахом .

На думку Гірна, Циганський король уже не демонструє тієї швидкості як у свої найкращі роки кар'єри, повідомляє iFL TV.

«Я думаю, що Ф’юрі уже пройшов свій пік. Можливо, це звучить занадто жорстко, але якщо порівнювати з тим, яким він був раніше, то так і є.

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Я дивлюся бій проти Арсланбека Махмудова, потім цей поєдинок. Таймінг, швидкість роботи ніг — мені здається, у нього цього вже немає", — сказав Гірн.

Промоутер переконаний, що Джошуа здатен перемогти Ф’юрі, однак спершу його підопічний має довести свою форму в найближчому поєдинку проти Пренги.

«Я завжди вважав, що Ей Джей нокаутує його. Я в цьому переконаний на всі сто відсотків. Але спочатку ми самі повинні це довести.

Ей Джей програв нокаутом Даніелю Дюбуа, потім повернувся і побився з Джейком Полом. І все. Хто може сказати, що Ей Джей зараз той самий боєць, яким був раніше? Я вважаю, що так, але це ще потрібно показати.

Думаю, Ф’юрі завжди піднімає свій рівень, коли виходить проти топових опонентів. За свою кар'єру він робив це багато разів і не раз доводив, що я помилявся, коли думав, що він програє.

Але якщо Ей Джей виглядатиме так, як я сподіваюся, то в потенційному бою з Ф’юрі саме він буде явним фаворитом", — додав Гірн.

25 липня Джошуа проведе бій проти албанця Крістіан Пренги.

24 липня у Таїланді Ф’юрі переміг Ваха технічним нокаутом — 46-річний поляк відмовився виходити на 8-й раунд.

У 2024 році Ф’юрі двічі програв Олександру Усику, після чого оголосив про завершення кар'єри.

На початку 2026 року Ф’юрі відновив кар'єру, а у квітні переміг росіянина Арсланбека Махмудова. Після цього Ф’юрі підписав контракт на бій із Джошуа, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.

Промоутер Едді Гірн заявив, що бій, найімовірніше, відбудеться у листопаді у Великій Британії.

Раніше Олександр Усик назвав переможця бою Ф’юрі та Джошуа.

Також Усик назвав Тайсона Ф’юрі та Деонтея Вайлдера як можливих останніх суперників на професійному рівні.