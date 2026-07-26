Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував перемогу над албанцемКрістіаном Пренгою, якого нокаутував у другому раунді під час вечора боксу в Саудівській Аравії.

Після бою британця запитали про майбутній бій із Тайсоном Ф’юрі. Спочатку Джошуа поцікавився, чи перебуває його майбутній суперник у залі, а потім емоційно звернувся до нього.

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«Я вирву йому серце. Я найжорстокіший і найнещадніший чемпіон, який коли-небудь існував. Ніхто не зможе мене зупинити. Він не Олександр [Усик]».

Втім, одразу після цього Джошуа змінив тон і віддав належне Ф’юрі:

«А якщо серйозно, у всього цього є дві сторони. Одна — це вогонь. Треба мати цей запал, цю енергію. Але є й інша сторона — повага. Я поважаю все, що він зробив, і все, чого він досяг».

Нагадаємо, сам бій для британця розпочався невдало — вже на 20-й секунді він побував у нокдауні, а загалом у першому раунді тричі опинявся на настилі рингу. Попри це Джошуа зумів переломити хід поєдинку й у другому раунді нокаутував Пренгу.

Наступний поєдинок Джошуа проведе проти Тайсона Ф’юрі, який напередодні переміг поляка Маріуша Ваха. Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій.

Точну дату та місце проведення бою поки не оголосили. За словами промоутера Едді Гірна, найімовірніше, він пройде у листопаді у Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик емоційно відреагував на перемогу Джошуа. Після вирішального нокауту українець підвівся зі свого місця, аплодував британцю, а після завершення бою привітав його теплими обіймами.