«Після аварії це нормально». Усик дав Джошуа пораду щодо бою з Ф’юрі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC і IBF у суперважкій вазі Олександр Усик висловився про можливий поєдинок Ентоні Джошуа з Тайсоном Ф’юрі.

Український боксер вважає, що Джошуа має провести розминочний бій перед тим, як виходити на поєдинок із «Циганським королем».

«Я думаю, що Ентоні не нервує через виклик від Ф’юрі. Я вважаю, що зараз Джошуа повинен провести проміжний бій, тому що після аварії це нормально. Тайсон провів такий бій-повернення. Едді Гірн повинен організувати проміжний бій перед поєдинком із Ф’юрі.

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Чи хочу я, щоб Джошуа провів проміжний бій із Деонтеєм Вайлдером? Ми не говорили про це", — сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу Daily Mail Boxing.

Після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Джошуа відмовився виходити на ринг.

У команді Ентоні розкрили правду, чому не прийняли виклик від Ф’юрі. За словами промоутера Едді Гірна, Джошуа не став погоджуватися на бій, адже не були підписані контракти.

Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025-го, перемігши блогера Джейка Пола нокаутом у шостому раунді.

Ентоні потрапив у ДТП 29 грудня 2025 року в Нігерії. Повідомлялося, що внаслідок аварії загинули двоє людей — тренери Джошуа Латіф Айоделе і Сіна Гамі, які перебували на передньому сидінні авто. Сам боксер зазнав незначних пошкоджень.

Згодом з’явилося відео порятунку Джошуа після смертельної ДТП, а один зі свідків розповів, що відбувалося після аварії. Водію автомобіля після смертельної аварії висунули звинувачення.