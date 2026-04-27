«Він припустився жахливої ​​помилки». Албанський нокаутер пригрозив Джошуа після оголошення бою в Саудівській Аравії

Пренга заявив, що Джошуа недооцінює його та може дорого за це заплатити, повідомляє Matchroom Boxing.

«Ентоні Джошуа — великий боєць, але він припустився жахливої ​​помилки, обравши мене як свого суперника. Це той бій, який змінює все в моєму та його житті. Я знаю, що вони мають великі плани після цього бою. Я знаю, що вони недооцінюють мене. І я цьому радий. Я зірву їхні плани та шокую світ у липні в Саудівській Аравії», — сказав Пренга.

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Бій Джошуа — Пренга відбудеться 25 липня в Ер‑Ріяді. Для британця це стане етапом підготовки перед поєдинком із Тайсоном Ф’юрі, запланованим на четвертий квартал 2026 року.

Пренга здобув усі свої перемоги нокаутами і має лише одну поразку. Він востаннє виходив у ринг у лютому, коли нокаутував Джо Джонса вже в першому раунді.

Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025‑го, перемігши Джейка Пола нокаутом у шостому раунді.

Ентоні взяв паузу після того, як потрапив у ДТП в Нігерії в якому загинули два його тренери.

Повідомлялося, що після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Джошуа відмовився виходити на ринг.

У команді Ентоні розкрили правду, чому не прийняли виклик від Ф’юрі. За словами промоутера Едді Гірна, Джошуа не став погоджуватися на бій, адже не були підписані контракти.

Ф’юрі заявив, що готовий піти з боксу, якщо наступним його суперником не стане Ентоні Джошуа.

Перед цим промоутер Калле Зауерланд заявив, що поєдинок між Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа відбудеться восени в Дубліні, однак цю інформацію спростував його колега Едді Гірн.

Раніше повідомлялося, що ексчемпіон світу Карл Фроч назвав Ф’юрі фаворитом у можливому бою з Джошуа, тоді як колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс-молодший навпаки ставить на Ентоні.