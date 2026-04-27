«Я отримаю своє». Джошуа зробив рішучу заяву після підписання контракту на кілька боїв

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29‑4, 26 KO) розповів про свої плани після оголошення бою проти албанського нокаутера Крістіана Пренґи (20‑1, 20 KO).

За словами Джошуа, він уклав угоду одразу на кілька боїв, повідомляє Matchroom Boxing.

«Не секрет, що мені знадобився час, щоб відновитися та підготуватися до повернення. Сьогодні — наступний крок. Я радий, що ми домовилися про контракт на кілька боїв, який розпочнеться 25 липня у Саудівській Аравії. Я з нетерпінням чекаю на можливість виступити й продовжити з того місця, де зупинився. Я отримаю своє. Це точно», — сказав Джошуа.

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Бій Джошуа — Пренґа відбудеться 25 липня в Ер‑Ріяді.

Повідомлялося, що Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року.

Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025‑го, перемігши Джейка Пола нокаутом у шостому раунді.

Ентоні взяв паузу після того, як потрапив у ДТП в Нігерії в якому загинули два його тренери.

Повідомлялося, що після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Джошуа відмовився виходити на ринг.

У команді Ентоні розкрили правду, чому не прийняли виклик від Ф’юрі. За словами промоутера Едді Гірна, Джошуа не став погоджуватися на бій, адже не були підписані контракти.

Ф’юрі заявив, що готовий піти з боксу, якщо наступним його суперником не стане Ентоні Джошуа.

Перед цим промоутер Калле Зауерланд заявив, що поєдинок між Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа відбудеться восени в Дубліні, однак цю інформацію спростував його колега Едді Гірн.

Раніше повідомлялося, що ексчемпіон світу Карл Фроч назвав Ф’юрі фаворитом у бою з Джошуа, тоді як колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс-молодший навпаки ставить на Ентоні.