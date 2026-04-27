Суперником Джошуа стане 35‑річний албанець Крістіан Пренґа, повідомляє The Ring.

Поєдинок відбудеться 25 липня в Саудівській Аравії.

Пренґа здобув усі свої перемоги нокаутами і має лише одну поразку.

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Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025‑го, перемігши Джейка Пола нокаутом у шостому раунді.

Ентоні взяв паузу після того, як потрапив у ДТП в Нігерії в якому загинули два його тренери.

Повідомлялося, що після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Джошуа відмовився виходити на ринг.

У команді Ентоні розкрили правду, чому не прийняли виклик від Ф’юрі. За словами промоутера Едді Гірна, Джошуа не став погоджуватися на бій, адже не були підписані контракти.

Ф’юрі заявив, що готовий піти з боксу, якщо наступним його суперником не стане Ентоні Джошуа.

Перед цим промоутер Калле Зауерланд заявив, що поєдинок між Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа відбудеться восени в Дубліні, однак цю інформацію спростував його колега Едді Гірн.

Раніше повідомлялося, що ексчемпіон світу Карл Фроч назвав Ф’юрі фаворитом у можливому бою з Джошуа, тоді як колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс-молодший навпаки ставить на Ентоні.

Раніше повідомлялося, що Джошуа отримав виклик від росіянина Махмудова, якого переміг Ф’юрі.