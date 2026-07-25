У суботу, 25 липня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться вечір боксу.

Головною подією боксерського шоу стане поєдинок у надважкій вазі, в якому колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (29−4, 26 КО) зустрінеться з албанцем Крістіаном Пренгою (20−1, 20 КО).

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Початок основного карда заплановано на 18:00 за київським часом. Головний бій Джошуа — Пренга розпочнеться ближче до опівночі.

У букмекерських конторах явним фаворитом бою є Джошуа: коефіцієнт на його перемогу становить 1,03. Коефіцієнт на перемогу Пренга — 9,00.

Транслювати поєдинок Ентоні Джошуа — Крістіан Пренга в прямому ефірі буде стримінгова платформа DAZN.

Наприкінці року Ентоні Джошуа планує провести бій проти Тайсона Ф’юрі. Нагадаємо, що Ф’юрі здобув дострокову перемогу над Маріушем Вахом.