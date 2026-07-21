Джошуа та Пренга провели ефектну дуель поглядів на яхті у Джидді — відео

21 липня, 20:24
Бій Джошуа — Пренга відбудеться 25 липня (Фото: Matchroom Boxing)

Бій Джошуа — Пренга відбудеться 25 липня (Фото: Matchroom Boxing)

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа та албанський супертяж Крістіан Пренга зустрілися на традиційній дуелі поглядів перед своїм боєм.

Цього разу традиційне протистояння відбулося у незвичній локації - на яхті в Джидді (Саудівська Аравія).

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Ентоні Джошуа підходить до бою з 29 перемогами (26 — нокаутом) та чотирма поразками. Пренга має 20 перемог, лише одну поразку, причому всі свої перемоги албанець здобув достроково.

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Поєдинок Джошуа — Пренга відбудеться цієї суботи, 25 липня, в Саудівській Аравії.

Раніше Ф’юрі та Джошуа підписали контракт на бій, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року. Наразі точну дату та місце бою не озвучено.

Промоутер Едді Гірн заявив, що бій, найімовірніше, відбудеться у листопаді у Великій Британії.

Раніше Пренга заявив, має намір не лише перемогти Джошуа, а й може перекреслити плани Ентоні щодо його майбутнього бою з Тайсоном Ф’юрі

Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025 року, перемігши Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Після цього Ентоні взяв паузу, оскільки потрапив у ДТП в Нігерії, в якій загинули два його тренери.

Засновник промоутерської компанії Matchroom Boxing Баррі Гірн нещодавно заявив, що Джошуа планує бути в боксі ще щонайменше три роки.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Ентоні Джошуа

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