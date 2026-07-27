Нокаут після двох нокдаунів: скільки заробили Джошуа та Пренга за два раунди у Саудівській Аравії

Британський ексчемпіон у суперважкій вазі Ентоні Джошуа переміг албанця Крістана Пренгу у другому раунді, перед цим двічі побувавши у нокдауні.

Як повідомляє The Sportster, загальний призовий фонд поєдинку становив близько 5 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 6,6 млн доларів). Більшу частину цієї суми отримав Джошуа.

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За попередніми оцінками, Ентоні заробив близько 4 мільйонів фунтів, тоді як гонорар Пренги склав орієнтовно 1 мільйон фунтів. Для албанського боксера це найбільший заробіток у професійній кар'єрі.

Промоутер британця Едді Гірн раніше підтвердив, що бій проти Пренги є частиною домовленостей перед потенційним поєдинком із Тайсоном Ф’юрі. Очікується, що саме цей поєдинок може стати найприбутковішим у кар'єрі Джошуа.

Для порівняння, попередній бій британця проти Джейка Пола приніс йому близько 90 мільйонів доларів, а загальний призовий фонд був у 185−200 мільйонів доларів.

Великі гроші британський ексчемпіон заробляв також у поєдинках з Олександром Усиком, Енді Руїсом та Володимиром Кличком.

Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій, що має відбутися у четвертому кварталі 2026 року. Точну дату та місце проведення поєдинку поки не оголосили.

Промоутер Едді Гірн заявляв, що найімовірніше бій відбудеться у листопаді у Великій Британії.

Тайсона Ф’юрі нещодавно переміг поляка Маріуша Ваха.