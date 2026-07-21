За словами боксера, він має намір не лише перемогти Джошуа, а й може перекреслити плани Ентоні щодо його майбутнього бою з Тайсоном Ф’юрі, повідомляє Ring Magazine.

«Я хочу перемогти, ось і все. Заради цього важко працював, тренувався щодня, без зупинки. Я знав, що одного дня цей шанс прийде, і Бог привів мене до нього. І ось тепер я тут.

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Люди кажуть, що я ніхто — але в суботу вони побачать, хто я такий.

Якщо вони вже планують бій з Ф’юрі, то спочатку він має побитися зі мною. Звідки вони знають, що станеться? Я можу зірвати всі ці плани.

Ей Джей — чудовий боксер, у нього є все. Але я думаю, що його кар'єра вже завершується. Зараз вона в найгіршій точці за весь час. Вона йде на спад", — сказав Пренга.

Боксер додав, що можливий успіх стане важливим не лише для нього особисто, а й для всієї Албанії.

«Це не лише для мене. Це для всієї моєї країни. Це найбільша подія — і вона важлива для всієї Албанії, не лише для боксу», — підсумував Пренга.

Бій Джошуа — Пренга відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Раніше Ф’юрі та Джошуа підписали контракт на бій, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року. Наразі точну дату та місце бою не озвучено.

Промоутер Едді Гірн заявив, що бій, найімовірніше, відбудеться у листопаді у Великій Британії.