Український боксер Олександр Усик відвідає сьогоднішній вечір боксу в Саудівській Аравії, головною подією якого стане поєдинок між Ентоні Джошуа та Крістіаном Пренгою.

Українського чемпіона помітили біля арени в Джидді незадовго до початку боїв.

Він уже встиг зустрітися з Ентоні.

Усик також опублікував пост в Instagram, в якому підтримав Джошуа.

Реклама

«Успіху сьогодні ввечері, Ентоні. Я знаю, скільки праці ти вклав у підготовку до цього поєдинку. Тепер виходь на ринг і зроби те, заради чого ти сюди прийшов. Завжди з повагою», — написав Олександр.

Поєдинок Джошуа — Пренга має розпочатися орієнтовно о 01:00 за київським часом. В андеркарді проведе бій українець Олександр Хижняк, суперником якого буде француз Ленні Патрач.

Напередодні Джошуа та Пренга пройшли процедуру зважування. Албанець виявився важчим за британця майже на 5 кг

Раніше Джошуа та Пренга провели традиційну дуель поглядів перед своїм боєм.

Джошуа підходить до бою з професійним рекордом 29 перемог (26 нокаутом) та чотири поразки. На рахунку Пренги 20 перемог і одна поразка, при цьому всі свої перемоги албанець здобув достроково.

Свій останній бій Джошуа провів у грудні 2025 року, коли переміг Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Після цього британець взяв паузу через ДТП у Нігерії, внаслідок якої загинули два його тренери.

Раніше Джошуа та Тайсон Ф’юрі підписали контракт на проведення бою, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року. Точну дату та місце поєдинку поки не оголосили. Промоутер Едді Гірн заявляв, що бій, найімовірніше, відбудеться у листопаді у Великій Британії.

Водночас Пренга заявив, що має намір не лише перемогти Джошуа, а й перекреслити плани британця щодо майбутнього поєдинку з Ф’юрі.

Напередодні Тайсон Ф’юрі у Таїланді здобув перемогу над 46-річним поляком Маріушем Вахом.