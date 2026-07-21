Британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що найпотужніший удар серед усіх його суперників мав не Олександр Усик, а колишній чемпіон світу з України Володимир Кличко.

«Хто мене бив найсильніше? Так, це Володимир Кличко. Я міг би назвати Руїса, але лише тоді, коли він влучив мені в потилицю — це було як струс мозку.

Однак, коли я бився з Кличком, я знав, що може бути два сценарії: я або переможу, або мене покладуть на спину. Знаєте, коли вас виносять на ношах?" — цитує Джошуа DAZN.

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Джошуа та Кличко провели титульний бій 29 квітня 2017 року на стадіоні «Вемблі». Британський боксер переміг українця технічним нокаутом у 11-му раунді. 3 серпня того ж року Володимир Кличко оголосив про завершення професійної кар'єри у 41-річному віці, відмовившись від проведення реваншу з Ентоні Джошуа.

У 2019 році Джошуа двічі зустрівся з американцем Енді Руїсом: у першому поєдинку він сенсаційно програв, але згодом взяв реванш. У 2021 та 2022 роках британець двічі поступився Олександру Усику.

Нагадаємо, що колишні чемпіони світу в суперважкій вазі з Великої Британії Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа офіційно підписали контракт на проведення бою.

Повідомлялось, що Джошуа назвав три елементи, які він перейняв в Усика.

Раніше боксер надважкої ваги Владислав Сіренко висловився щодо поєдинку Ентоні Джошуа та Тайсона Ф’юрі.