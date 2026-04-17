«Я віддав той реванш». Ексчемпіон викликав Джошуа на третій бій

Руїс переконаний, що їхнє протистояння заслуговує на продовження, адже обидва вже мають по одній перемозі у попередніх боях, повідомляє Boxing Scene.

«Я вважаю, що трилогія з Ей-Джеєм обов’язково має відбутися. Його життя змінилося після наших боїв, і моє життя теж змінилося. Я його переміг, а він переміг мене в реванші лише тому, що я йому це дозволив. Я дозволив йому бити себе, бо був ідіотом і не поставився до того бою серйозно», — сказав Руїс.

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Боксер також наголосив, що у реванші був не в формі і тепер хоче показати свою найкращу версію та реабілітуватися за поразку

«Я хочу реабілітуватися. Я віддав той реванш. Я важив майже 136 кг, був зовсім не в формі, і все одно протримався всі 12 раундів. Тому, на мою думку, люди так і не побачили мого найкращого рівня в тому бою. Я його недооцінив і не поставився серйозно. Так, це моя помилка. Але хіба не можна все виправити? Хіба ми не можемо знову стати чемпіонами? Можемо. Просто треба мати віру, продовжувати працювати — і мій час настане.

Зараз, я вважаю, головне — терпіння. Треба залишатися мотивованим і дисциплінованим. Це найважливіше. Якщо дисципліни немає — все піде шкереберть. Саме цього мені й не вистачало в бою з Ей-Джеєм", — заявив Руїс.

Боксери провели два поєдинки у 2019 році - у першому бою Руїс нокаутував Джошуа у сьомому раунді, а в реванші поступився за очками.

Нещодавно Джошуа отримав виклик від Тайсона Ф’юрі, однак наразі не погодився на бій.