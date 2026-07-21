«Не бачив його настільки вмотивованим». Промоутер розкрив плани Джошуа щодо завершення кар'єри

Про це заявив засновник промоутерської компанії Matchroom Boxing Баррі Гірн, повідомляє Sky Sports.

«Я не думаю, що коли-небудь бачив його настільки вмотивованим. Зараз він говорить про наступні три роки в ринзі», — сказав Гірн.

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Промоутер додав, що ще рік тому вони розглядали варіант провести лише два бої, після чого Джошуа міг завершити кар'єру. Тепер же, за його словами, британець почувається чудово й хоче продовжувати виступи.

Втім, Гірн наголосив, що у боксі неможливо нічого гарантувати.

«Бокс — дуже специфічний вид спорту. Достатньо одного сильного удару від великого суперника, щоб нокаутувати будь-кого у світі», — додав Гірн.

Наразі 36-річний Джошуа готується до поєдинку з албанцем Крістіаном Пренгою, який відбудеться вже цієї суботи, 25 липня, в Саудівській Аравії.

Раніше Ф’юрі та Джошуа підписали контракт на бій, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року. Наразі точну дату та місце бою не озвучено.

Промоутер Едді Гірн заявив, що бій, найімовірніше, відбудеться у листопаді у Великій Британії.