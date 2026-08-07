«Нутриціолог вживав регулярно». Стало відомо, як кокаїн опинився в допінг-пробі Паркера

Про це повідомляє The Ring.

У допінг-пробі Паркера, взятій після поразки від Фабіо Вордлі 25 жовтня минулого року, виявили бензоїлекгонін — метаболіт кокаїну. Сам 34-річний боксер від початку заперечував, що навмисно вживав заборонену речовину.

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6 березня 2026 року Паркер надав UKAD докази на підтвердження своєї версії. Як повідомило агентство, йшлося про можливий вплив кокаїну, який вживав його нутриціолог під час підготовки до бою.

«Нутриціолог заявив, що регулярно вживав кокаїн і щодня використовував кокаїн протягом тижня, що передував бою», — йдеться у заяві UKAD.

У результаті Паркера відсторонили на три місяці. Термін дискваліфікації вже завершився, тому британець отримав можливість повернутися до виступів.

Паркер має у своєму активі 40 поєдинків, у яких здобув 36 перемог (24 — нокаутом) та зазнав 4 поразок.

У жовтні минулого року Паркер програв Вордлі у 11‑му раунді бою за тимчасовий титул WBO. Після того, як Олександр Усик відмовився від пояса, Вордлі став повноцінним чемпіоном, але вже у першому захисті поступився Даніелю Дюбуа.

Раніше Паркер повідомив, що незабаром знову вийде в ринг.