«Я скоро знову битимусь». Відомий суперважковаговик повідомив про повернення в ринг після допінг-скандалу

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Джозеф Паркер отримав дозвіл відновити кар'єру після кількамісячного відсторонення через провалений допінг-тест.

Про це повідомляє RNZ з посиланням на The Post.

Новозеландець провалив тест після поразки технічним нокаутом від Фабіо Вордлі в листопаді минулого року. Позитивний результат був пов’язаний із вживанням рекреаційної речовини, однак Паркер із самого початку наполягав, що не порушував антидопінгових правил.

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Через розслідування Британського антидопінгового агентства (UKAD) його тимчасово відсторонили від виступів.

Тепер Паркер повідомив, що обмеження знято і він готується повернутися на професійний ринг.

«Радий підтвердити, що моє тимчасове відсторонення скасовано, і я скоро знову битимусь. Мені порадили поки не коментувати більше, доки всі деталі не будуть остаточно врегульовані. Дякую всім за підтримку», — сказав Паркер.

Паркер має у своєму активі 40 поєдинків, у яких здобув 36 перемог (24 — нокаутом) та зазнав 4 поразок.

Раніше повідомлялося, що український футболіст Челсі Михайло Мудрик отримав право негайно повернутися до футболу після того, як Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно завершила дисциплінарне провадження щодо його допінгової справи.