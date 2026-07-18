«Просто дай мені шанс». Колишній чемпіон світу звернувся до Усика

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі зізнався, що хоче вийти на ринг проти українця.

«Послання? Просто дай мені шанс. Він пройшов через стільки важких боїв. Я не змушую його битися зі мною. Саме тому він і відмовився від поясів — щоб мати більше можливостей. І саме в цьому напрямку ми рухаємося», — сказав Руїс в інтерв'ю Fight Hub TV.

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Востаннє Руїс виходив на ринг у серпні 2024 року, коли звів бій унічию з Джарреллом Міллером. 4 вересня Енді проведе поєдинок із поляком Дам’яном Книбою (17−1, 11 КО).

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі. Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Зазначимо, що українець назвав двох можливих суперників для прощального поєдинку.

Нагадаємо, що Усик розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри .