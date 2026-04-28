«Він не дуже хороший боксер». У Великій Британії розкритикували Джошуа за вибір наступного суперника

Аллен заявив, що він розчарований тим, що суперником Джошуа стане представник Албанії.

«Я очікував кращого. Вони могли б взяти когось такого ж непоганого, як цей хлопець, але з більш відомим ім'ям. Я не розумію, чому вони обрали саме цього хлопця.

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Пригадую, що мене запитували, чи можу я з Пренгі боксувати. Я дивився його бій із Джоуї Давейко. Він великий, він жорсткий, він сильний, він потужний, але він не дуже хороший. Він не на цьому рівні, не на рівні Джошуа. Він не дуже хороший боксер. Так що я розчарований.

Я думав, що вони могли б взяти когось іншого. Вони могли б дати комусь іншому шанс. Я не кажу, що Пренга не заслуговує шансу, але це може бути хтось, про кого ми чули, хтось, кого ми знали".

Аллен додав, що Ентоні заслужив обрати собі суперника.

«Ентоні давно не бився. Цей поєдинок із Джейком Полом я не вважатиму боєм. А перед цим була поразка нокаутом від Дюбуа. Так що він заслуговує на це. Йому це потрібно. Але я просто подумав, що це міг бути хтось, кого ми знали, з відомим ім'ям», — сказав Аллена у відео на своєму YouTube-каналі.

Бій Джошуа — Пренга відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді.

Повідомлялося, що Джошуа і Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.