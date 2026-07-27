«Хтось буде жорстоко нокаутований»: Аллен засумнівався у формі Джошуа перед боєм із Ф’юрі

Британський супертяж Девід Аллен (26-9-2, 20 КО) оцінив перемогу Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) над Крістіаном Пренгою та висловився про його майбутній бій із Тайсоном Ф’юрі (36-2-1, 25 КО).

Аллен відзначив, що Джошуа виконав своє завдання, але звернув увагу на проблеми британця із витривалістю до ударів.

«Ентоні зробив свою роботу й завершив бій за два раунди, але головне питання — наскільки хороший був Пренга. Якби це був Джошуа дворічної давнини, Пренга навіть не зміг би його торкнутися. Саме це мене насторожує, особливо те, як Ентоні тримає удар», — сказав Аллен.

Реклама

За словами боксера, він не сумнівався у перемозі Джошуа після першого раунду, але вважає, що британець уже не перебуває на піку форми.

«Після такого виступу Джошуа я б не поставив його фаворитом навіть проти багатьох боксерів із топ-20 світового рейтингу. Його ноги виглядали якимись сумними», — зазначив Аллен.

Також він висловився про майбутній поєдинок Джошуа — Ф’юрі, заявивши, що обидва боксери вже пройшли свій найкращий період.

«Ми все одно отримаємо їхній бій. Але це вже буде поєдинок двох боксерів, які минули свій пік. Думаю, хтось із них буде жорстоко нокаутований», — сказав Аллен.

Нагадаємо, бій Джошуа проти Пренги розпочався для британця невдало — вже на 20-й секунді він опинився у нокдауні, а загалом у першому раунді тричі побував на настилі рингу. Однак Джошуа зміг переломити хід поєдинку та у другому раунді нокаутував суперника.

Свій останній бій Джошуа провів у грудні 2025 року, коли переміг Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Після цього британець взяв паузу через ДТП у Нігерії, внаслідок якої загинули два його тренери.

Наступний поєдинок Джошуа проведе проти Тайсона Ф’юрі, який напередодні переміг поляка Маріуша Ваха. Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій.

Точну дату та місце проведення бою поки не оголосили. За словами промоутера Едді Гірна, найімовірніше, він пройде у листопаді у Великій Британії.

Раніше Пренга після нокауту від Джошуа зробив прогноз на бій із Ф’юрі.

Повідомлялось, що Майріс Брієдіс прокоментував перемогу ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа в бою проти албанця Крістіана Пренги.