«У його роботі було багато дірок»: дядько Ф’юрі закликав Джошуа провести ще один бій перед зустріччю з Тайсоном

Пітер Ф’юрі, дядько ексчемпіона в суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (35−2−1, 24 КО), дав пораду Ентоні Джошуа (29−4, 26 КО) перед боєм з його племінником.

Пітер Ф’юрі заявив, що не вважає проблемою фізичний стан Джошуа.

«Його здатність тримати удар не погіршилася — я в це не вірю. Гадаю, він просто припускається помилок, які, ймовірно, більше пов’язані з його налаштуванням, ніж із підготовкою».

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Розум працює з тілом, розум контролює все. Тож, коли цей розум не на 100% готовий до боксу — а він має бути в боксерській готовності, — ви можете битися з ким завгодно і мати поганий вечір. Таке може статися", — сказав він в інтерв'ю Boxing King Media .

Водночас він переконаний, що Джошуа варто провести ще один поєдинок, перш ніж виходити в ринг проти його племінника.

«Я думаю, що для нього було б гарною ідеєю провести ще один бій. Не варто після такого виступу одразу стрибати у великий поєдинок.

Якщо справа не лише в грошах, і він хоче виграти, то візьміть ще один бій. Якби я був на їхньому місці, то зробив би саме так, бо те, що він показав, було неправильним. У його роботі було багато дірок", — додав Пітер Ф’юрі.

Нагадаємо, Наприкінці липня Джошуа та Ф’юрі провели підготовчі поєдинки перед очним протистоянням. Джошуа в другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу, а Ф’юрі переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.

Повідомлялося, що Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.

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