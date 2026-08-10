«Мене ніколи не збивали з ніг»: Пренга розповів про силу удару Джошуа після їхнього поєдинку
Джошуа нокаутував Пренгу у другому раунді (Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)
Албанський боксер надважкої ваги Крістіан Пренга (20-2, 20 КО) оцінив силу ударів колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).
«Звісно, це була сила, адже це перший раз, коли мене збили з ніг за всю мою кар'єру, за все моє життя. Мене ніколи не збивали з ніг, навіть під час спарингів. Це вперше. Я вважаю, що він має силу», — сказав Пренга в інтерв'ю The Boxing Stack, відповідаючи на запитання, чи відрізнялася сила Джошуа від усього, що він відчував раніше.
Також албанський боксер прокоментував думку, що після останнього бою Джошуа виглядає як старий боксер, а його можливий поєдинок із Тайсоном Ф’юрі вже не буде протистоянням двох найкращих надважковаговиків світу.
«Це неправда. Джошуа — чудовий боксер. У нього є досвід. У нього є сила, і я знаю, що він багато пережив у своєму житті — як ми всі знаємо. Але для Тайсона Ф’юрі це буде нелегкий бій. Я вам обіцяю», — сказав Пренга.
Нагдаємо, Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.
Раніше Крістіан Пренга розповів про свій бій проти британця Ентоні Джошуа, у якому він програв нокаутом, після того, як двічі відправив суперника в нокдаун.