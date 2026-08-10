Директор команди колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика Сергій Лапін відреагував на критику щодо їхньої співпраці з ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

«Сумніви були завжди, і, мабуть, завжди будуть. Протягом усього нашого шляху люди ставили під сумнів наші рішення, наші методи та рівень нашої команди. Ми не відповідаємо словами. Ми відповідаємо результатами.

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Найголовніше для нас — щоб спортсмен почувався сильним, упевненим і комфортно почувався в робочому процесі. Усе інше — просто зовнішній шум", — сказав Лапін.

Він також прокоментував можливість підготовки Джошуа до потенційного бою з Тайсоном Ф’юрі командою Усика. За словами Лапіна, остаточне рішення має ухвалювати сам спортсмен.

«Ця команда вже двічі готувалася до бою з Ф’юрі й двічі успішно виконала цю місію. Ми розуміємо Ф’юрі, розуміємо цей виклик і знаємо, що потрібно для перемоги над ним. То чому б не використати цей досвід із ще одним винятковим бійцем?» — зазначив директор команди Усика.

При цьому Лапін упевнений у перемозі Джошуа над Ф’юрі.

«Ей Джей нокаутує Ф’юрі. Він не просто потужний панчер. Він — машина, яка завдає нищівних ударів. Тайсон ніколи не зустрічався із суперником, який має таке поєднання сили, швидкості та фізичного тиску. Щойно Ей Джей почне влучати чисто, бій закінчиться», — цитує Лапіна BoxingScene.

Нагдаємо, Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.

До цього бою Джошуа готувала команда Усика. Це був уже другий тренувальний табір британця під її керівництвом.

Раніше український боксер Олександр Гвоздик висловився щодо потенційного поєдинку між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі.