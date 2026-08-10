«Щойно почне влучати — бій закінчиться»: у команді Усика зробили сміливий прогноз на бій Джошуа — Ф’юрі

10 серпня, 19:40
Ентоні Джошуа (Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Ентоні Джошуа (Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Директор команди колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика Сергій Лапін відреагував на критику щодо їхньої співпраці з ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

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«Сумніви були завжди, і, мабуть, завжди будуть. Протягом усього нашого шляху люди ставили під сумнів наші рішення, наші методи та рівень нашої команди. Ми не відповідаємо словами. Ми відповідаємо результатами.

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Найголовніше для нас — щоб спортсмен почувався сильним, упевненим і комфортно почувався в робочому процесі. Усе інше — просто зовнішній шум", — сказав Лапін.

Він також прокоментував можливість підготовки Джошуа до потенційного бою з Тайсоном Ф’юрі командою Усика. За словами Лапіна, остаточне рішення має ухвалювати сам спортсмен.

«Ця команда вже двічі готувалася до бою з Ф’юрі й двічі успішно виконала цю місію. Ми розуміємо Ф’юрі, розуміємо цей виклик і знаємо, що потрібно для перемоги над ним. То чому б не використати цей досвід із ще одним винятковим бійцем?» — зазначив директор команди Усика.

При цьому Лапін упевнений у перемозі Джошуа над Ф’юрі.

«Ей Джей нокаутує Ф’юрі. Він не просто потужний панчер. Він — машина, яка завдає нищівних ударів. Тайсон ніколи не зустрічався із суперником, який має таке поєднання сили, швидкості та фізичного тиску. Щойно Ей Джей почне влучати чисто, бій закінчиться», — цитує Лапіна BoxingScene.

Нагдаємо, Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.

До цього бою Джошуа готувала команда Усика. Це був уже другий тренувальний табір британця під її керівництвом.

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Раніше український боксер Олександр Гвоздик висловився щодо потенційного поєдинку між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Олександр Усик Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

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