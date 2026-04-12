«Я ніколи так не робив». Джошуа пояснив свою позицію щодо виклику від Ф’юрі

Британський боксер заявив, що команди ведуть переговори, а сам Ентоні не збирався підніматися в ринг до Тайсона, щоб влаштовувати шоу.

«Тривають переговори. Я багато разів сидів з ним за одним столом. У своїй душі я поб’юся з Ф’юрі хоч завтра, особливо після перегляду цього бою. Для мене не проблема битися з ним. Я тут не заради хайпу, а для того, щоб битися. Контракт буде відправлено, ми вивчимо найменші деталі, і ви, ймовірно, побачите нас у рингу в наступному бою. Це більш ніж імовірно, але я тут не для того, щоб виходити на ринг і кричати комусь в обличчя. Якщо ви подивитеся на мою історію, то я ніколи так не робив. Я прийшов подивитися бій. Я побачив те, що побачив. Я знаю, що мені потрібно робити».

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Джошуа припустив, що може провести розминочний бій, адже кілька місяців тому потрапив в аварію.

«Чи потрібен мені розминочний бій? Хороше питання. Тут є два варіанти. Подивимося. Чотири місяці тому я потрапив у серйозну аварію. Мені необхідно ретельно перевірити, що відбувається з моїм поверненням на ринг. Я тут, я стежу за боксом. Я нікого не уникаю, просто в моєму житті є речі, про які потрібно подбати», — наводить слова Ентоні BBC.

Зазначимо, що Леннокс Льюїс став на захист Джошуа після відмови приймати виклик Ф’юрі.

У ніч на 12 квітня британець переміг одноголосним рішенням суддів росіянина Арсланбека Махмудова (21−3, 19 KO).