Британський боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, на якому він разом із друзями їде на гольф-карах у Домініканській Республіці. Під час поїздки Ентоні пересувався, стоячи на краю рухомого кара, а також тримався за інший транспорт, на якому їхали його знайомі.

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Trending video of Anthony Joshua and friends dangerously racing a golf cart in Dominican Republic 🇩🇴 🥊 pic.twitter.com/he4BZ9ovnf — Trending Explained (@TrendingEx) August 19, 2026

Джошуа підписав відео словами: «Losers do 100 press-ups» («Ті, хто програє, віджиматимуться 100 разів»).

Колишній чемпіон світу у важкій вазі різко розкритикував Ентоні за небезпечне водіння.

«Я побачив це й схопився за голову. Я подумав: «Про що ти думаєш? Що ти робиш, чувак?».

Я насварив свою доньку. Вона була на Балі й сиділа на задньому сидінні мотоцикла без шолома. І це нагадало мені про те, що сталося з Ей Джеєм під час різдвяних свят.

А потім я бачу, як Ей Джей робить те саме. І кажу собі: «Ти не думаєш. Що з тобою не так?» І хоч би як ти намагався згладити ситуацію — думаючи: «Чорт, мабуть, не варто було це викладати», — ти не мав цього робити.

Це виглядало небезпечно, безрозсудно. І люди думали: «Знаєш що, цей хлопець, мабуть, переживав тяжкі часи». Тепер люди думають: «Ти ідіот». А він, мабуть: «Може, мені варто взяти на себе відповідальність. Я вчинив нерозумно».

Нельсон прокоментував той факт, що згодом Ентоні видалив це відео зі своєї сторінки.

«Публікувати це чи ні — у будь-якому разі це був нерозумний вчинок. Усе в цьому кричало про небезпеку, можна було передбачити найгірший сценарій. Зробити щось подібне після всього, що сталося, — це просто не вкладається в голові», — наводить слова Нельсона Independent.

У грудні 2025 року Джошуа потрапив в аварію в Нігерії. Унаслідок ДТП загинули двоє тренерів британця — Сіна Гамі та Латіф Айоделе.

Повідомлялося, що Туркі розкрив, де і коли відбудеться бій Ф’юрі проти Джошуа.